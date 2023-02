Tunisie : Démarrage à Kébili des premiers mouvements de protestation

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) chargé de la sécurité sociale et de l’économie non structurée Othmane Jallouli a indiqué que la région de Kébili a envoyé aujourd’hui un premier message au pouvoir exécutif à travers lequel, les syndicalistes ont exprimé leur détermination à défendre leurs adhérents et le peuple tunisien.

Jallouli a précisé, au cours d’un rassemblement des travailleurs organisé samedi dans la ville de Kébili, à l’occasion du démarrage des premiers mouvements de protestation décidés le 3 février dernier par la commission administrative de l’UGTT, qu’à l’issu de l’échec des élections législatives, le président de la république a décidé de franchir une nouvelle étape pour faire taire la voix des syndicalistes, en référence à l’arrestation du secrétaire général du syndicat de la société Tunisie- Autoroute Anis Kaabi.

“La centrale syndicale n’a pas la même position vis à vis du 25 juillet” a-t-il souligné, ajoutant qu’il a été décidé, au cours de la commission administrative nationale de défendre la Tunisie et de faire face aux tentatives visant à porter atteinte au mouvement syndical.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé des affaires juridiques Hafaidh Hafaidh a affirmé que la centrale syndicale avait appuyé les mesures de réforme annoncées le 25 juillet 2021 par le président de la république, relevant que l’UGTT avait appelé, depuis 2020, à la nécessité d’intervenir face à la dégradation de la situation dans le pays à tous les niveaux.

Evoquant le projet de l’initiative lancée par l’UGTT, la ligue tunisienne des droits de l’homme, l’ordre des avocats et le forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDS), Hafaidh a annoncé le parachèvement sous peu des travaux des commissions politiques, économiques et sociales, ajoutant que la version finale de ce projet sera présentée au président de la république.