L’Espérance de Tunis abordera ce samedi la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football avec l’ambition de réussir son entrée en matière, à l’occasion de la réception d’Al Merrikh du Soudan pour le compte de la première journée du groupe D.

Versés dans un groupe costaud composé également du Zamalek d’Egypte et du CR Belouizdad algérien, les sang et or chercheront à partir du phase du bon pied pour conforter leurs chances de qualification en quarts de finale et ensuite aller le plus loin possible dans cette compétition qu’ils avaient remportée à quatre reprises (1994, 2011, 2018 et 2019).

Le club de Bab Souika qui vient de se qualifier aux play-offs du championnat de Ligue 1 en tête de la poule A, abordera cette rencontre avec le moral au beau fixe et comptera sur un effectif au complet composé de joueurs performants à l’instar de Mohamed Ali Ben Romdhane, Anice Badri, le Libyen Hamdou El Houni et le Marocain Saber Bougrine qui constituent une valeur sûre de l’équipe.

En plus de l’avantage du terrain et du public, les protégés de Nabil Maaloul auront tous les atouts pour remporter ce premier duel face à adversaire qu’ils avaient rencontré auparavant à cinq reprises dont quatre en Ligue des champions et une fois en coupe arabe (3 victoires pour les Tunisiens, 1 défaite et 1 nul).

En revanche, le représentant tunisien doit rester vigilant face à une formation soudanaise qui s’est bien préparée pour cette confrontation au Caire, en profitant de la trêve hivernale qu’observe le championnat du Soudan depuis la mi-janvier, et qui reste sur quatre victoires consécutives lui valant la 2e place de la compétition locale à deux longueurs d’Al Hilal.

Le club dirigé depuis peu par le Brésilien Heron Ricardo Ferreira qui vient de remplacer le Tunisien Ghazi Gherairi, a également renforcé ses rangs durant le mercato d’hiver par sept nouveaux joueurs dont les quatre brésiliens Paulo Sergio, Matheus Colutio Bossa, Sergio Raphael et Alex Da Silva. Ce qui constituera un avantage pour l’équipe qui tentera de rentrer avec un résultat positif rassurant pour le reste de son parcours.

Pour accéder à la phase de poules, les sang et or ont battu les Nigérians de Plateau United (1-2 à l’aller à l’extérieur et 1-0 au retour), tandis que les Soudanais ont éliminé les Libyens de Ahly Tripoli (2-0 à l’aller à domicile et 1-3 au retour), rappelle-t-on.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00, au stade Hammadi Agrebi de Radès, sera dirigé par l’arbitre ivoirien Ibrahim Kalio Traoré.