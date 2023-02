Tunisie : Le Collectif “Awfia” révèle son rapport de monitoring des médias pendant le second tour des législatives

L’opération de monitoring du second tour des élections législatives, conduite par le collectif “Awfia” pour la démocratie et l’intégrité des élections durant la période du 14 au 27 janvier 2023, a révélé une faible couverture médiatique qui n’a pas respecté les standards électoraux, notamment l’égalité et la parité.

Le président des programmes et projets du collectif, Ibrahim Zoghlami, a indiqué, lors d’une conférence de presse, jeudi, à Tunis, que l’opération de monitoring a couvert 5 quotidiens, un journal hebdomadaire, la chaine nationale “”Watanyia 1”, “Attassia TV” et Zitouna TV” en plus des 3 chaines internationales, “Al-Jazeera”, “Al-Arabiya” et “France 24”, 15 chaines de radios publiques, privées et associatives et 6 sites électroniques.

Zoghlami a noté que la couverture dans les journaux papier a diminué de 919% par rapport aux élections de 2019 et de 420% par rapport au premier tour des législatives.

Les journaux qui ont le plus publié des articles sur les élections sont “Assabah” et “Alchourouk” alors que les chaines de radio qui ont diffusé le plus de matière électorale sont Radio Monastir, la Radio culturelle, Radio Sfax en plus du site électronique “Babnet”.

Selon Zoghlami, “La Presse” est le journal qui a respecté le plus les standards électoraux, alors que le taux d’infractions dans les journaux papier a atteint les 28%.

Le taux d’infractions dans les médias audiovisuels a atteint les 170%, un taux que Zoghlami a qualifié de “très élevé et grave” surtout que 50% de ces infractions sont des infractions de deuxième degré. Les chaines “Zitouna TV” et “Attassia TV” sont les chaines de télévision qui ont respecté le moins les standards électoraux, a-t-il ajouté.

Zoghlami a salué les efforts de Radio Kef, Radio Gafsa, Radio Jeunes, la Radio culturelle et Radio Nefzawa qui n’ont enregistré aucune infraction.

Selon Maghzaoui, Radio “Shems Fm” et Radio “Mosaique FM” sont les radios qui ont commis le plus grand nombre d’infractions. Les sites électroniques qui ont commis le plus d’infractions sont “Business News” et “Kapitalis”.

Les résultats ont, aussi, révélé que 131 sur les 262 candidats ont bénéficié d’une couverture médiatique par les journaux papier face à 34 candidats qui n’ont pas bénéficié de couverture médiatique par la chaine “Wataniya 1”. Dans les radios, 39 candidats n’ont pas bénéficié de couverture, alors que 34 candidats seulement ont bénéficié d’une couverture par les médias électroniques.

Le taux de présence de femmes candidates a atteint les 13.7% dans les médias audiovisuels, 13.3% dans les radios et 25.7 dans les médias électroniques.

S’agissant des discours de haine, Zoghlami a indiqué que sur 16.8 mille publications enregistrées, 16.61% seulement ont comporté des expressions de haine.