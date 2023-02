Tunisie – Affaire Belaid : Une plainte contre Ghannouchi

Abdennaceur Aouini, membre du Collectif de défense de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, a souligné sur les ondes d’une radio privée, jeudi 9 février 2023, que l’Etat tunisien est complice dans l’assassinat des deux militants.

Aouini se demande comment Belaid a été tué au cœur de la capitale, avec deux armes. Le tueur a quitté le pays sans se faire remarquer.

Selon lui, une des choses les plus étranges est que Chokri Ben Othman, l’un des éléments les plus dangereux d’Ansar Chariaa, a récemment été de nouveau arrêté dans le dossier de l’envoi des jeunes dans les zones de conflit, et il a été entendu comme témoin dans le dossier de l’assassinat de Belaid alors qu’il est impliqué dans l’affaire.

“Ce qui s’est passé ne peut pas être considéré comme de l’incompétence par l’appareil d’État, mais franchement, c’est de la complicité, comme en témoigne le fait que de nombreux responsables de la sécurité ont été inculpés dans cette affaire, et certains d’entre eux sont maintenant en prison”, a déclaré Aouini.

La dernière action procédurale menée par les avocats est une plainte pénale datée du 31 janvier 2023 contre Rached Ghannouchi, pour la première fois, Mustapha Khedher et Moadh Ghannouchi, que le ministère public du pôle judiciaire antiterroriste a entreprise et dirigée vers le groupe de travail compétent pour mener des enquêtes et des audiences.

Il existe des preuves solides prouvant l’implication de la direction d’Ennahdha, représentée par Rached Ghannouchi, dans l’assassinat de Belaid, a ajouté Aouini, soulignant que la participation et la planification de l’assassinat est désormais claire.