Le groupe “Massariyoun pour la rectification du processus” appelle, dans une déclaration publiée mardi 31 janvier 2023, le président de la République, Kaïs Saïed, à faire preuve de “bravoure politique et d’ouverture” sur l’initiative du Quartet relative à l’élaboration d’une feuille de route pour sortir le pays de la crise.

Il estime que les situations politique, économique et sociale “risquent de mener le pays à de graves conséquences à court et moyen termes”.

Massariyoun appelle le chef de l’Etat à se pencher sur “la grave situation du pays” et à placer l’intérêt supérieur de la Tunisie au dessus de toute autre considération afin de retrouver “la stabilité nécessaire et pouvoir faire face aux défis qui se posent”.

Il estime impératif de conjuguer les efforts et du président de la République et des organisations de la société civile pour parvenir à la stabilité, et ce à travers notamment l’interaction positive avec l’”initiative de salut national” annoncée par le quartet.

Lancée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH), l’Ordre des avocats et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), cette initiative a pour objectif de sortir le pays de la crise politique et économique à laquelle il fait face.