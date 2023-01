L’Espérance de Tunis a remporté, lundi, le clasico de la 11e journée de la Ligue 1 du football professionnel aux dépens de l’Etoile du Sahel (1-2), et assure sa qualification aux play-offs, en compagnie de l’US Monastir et l’US Ben Guerdane.

A trois journées de la fin de la première phase, les choses commencent à se clarifier notamment pour les équipes du haut du tableau avec quatre équipes déjà assurées de jouer les play-offs en attendant les deux derniers qualifiés qui seront connus dans les prochaines journées.

Le dauphin espérantiste, en déplacement chez le leader étoilé, a remporté le clasico de la journée pour accompagner aux Play-offs son adversaire du jour, déjà qualifié. Au match aller, les hommes de Nabil Maaloul s’étaient également imposés face aux protégés de Mohamed Mkacher (2-0) devenant la seule équipe a battre l’Etoile du Sahel cette saison (2 défaites)

Les sang et or qui se retrouvent à un point seulement du leader de la poule A, se sont imposés grâce à deux réalisations de Anice Badri (43) et Ghayth Wahabi (86) contre un but de Assil Jaziri (79) pour les étoilés.

L’US Tataouine a réussi elle aussi une bonne opération à domicile en s’imposant devant l’ES Hammam-Sousse sur deux buts de Maher Boulabiar (68) et Amine Ammar (90+5). Un succès qui permet aux locaux de se propulser à la 3e place (14 points) et de conforter leurs chances pour les Play-offs, tandis que la formation de Hammam-Sousse chute à la dernière position avec 10 points et complique sa tache dans la lutte pour le maintien.

Le CA Bizertin a perdu des points précieux pour la qualification aux Play-offs, en se contentant du partage des points avec le CS Sfaxien (0-0) ce qui lui a couté la troisième place du podium ravie par l’US Tataouine. Les Bizertin occupent désormais la 4e position avec 13 points à une longueur d’avance sur leur adversaire du jour (5e, 12 points).

Le CS Chebba a pris une bouffée d’oxygène après une série de contre-performances en battant le Stade Tunisien grâce un seul but de Aziz Chtioui (30). Une précieuse victoire, la troisième de la saison qui, même si elle ne change pas grand chose à la donne, elle permet aux Chebbiens d’entrevoir avec optimisme leurs chances de maintien.

Quant à la formation stadiste qui aligne sa quatrième défaite de suite, les choses vont de plus en plus mal avec une position en bas du classement et le même nombre de points que son adversaire du jour et la lanterne rouge, l’ES Hammam-Sousse.

En poule B, l’US Monastir, leader, et l’US Ben Guerdane, dauphin, ont finalement mis fin à tout suspense concernant la qualification aux Play-offs.

Les Usémistes n’ont pas fait de détail face à l’AS Soliman grâce à deux buts de Youssoufou Oumarou (27) et Adelhakim Amokrane (90+2) qui leur permet de consolider leur leadership avec 25 points et de s’assurer de figurer parmi les équipes jouant pour le titre. De son côté, la formation de Soliman occupe toujours la 5e place avec 12 points et reste malgré cela en course pour les play-offs, à condition de bien négocier ses trois derniers matches.

L’US Ben Guerdane a également validé son ticket pour le play-off malgré son match nul en déplacement à Béja (1-1), au bout d’un match marqué par deux expulsions (Ousmane Coumbassa du côté de l’O.Béja et Benga Persnal du côté de l’US Ben Guerdane) et des débordements sur les gradins suite au refus d’un penalty par l’arbitre pour les locaux en fin de match.

L’équipe de Ben Guerdane conserve sa deuxième place avec 22 points, à deux longueurs des cigognes (3e) dont c’est le premier match nul après une série de 6 victoires de suite qui les maintient très proches des play-offs.

A Radès, le Club Africain a dominé l’EO Sidi Bouzid grâce à trois buts signés Hamdi Labidi (5), Zouhair Dhaouadi (66 sp) et Adem Garreb (68) pour conforter sa 4e place et ses chances de qualification aux Play-offs. Son adversaire du jour lui qui occupe toujours l’avant-dernière place (8 points), reste sous la menace de la relégation puisqu’il n’est à deux longueurs de la lanterne rouge.

L’ES Metlaoui, vainqueur à domicile de l’AS Réjiche 3-2, a pu lui aussi respirer en prenant ses distances sur les deux derniers (12 points), à savoir l’O.Sidi Bouzid (8 points) et l’AS Réjiche (6 points) dont la mission est devenue de plus en plus difficile en vue du maintien.