Tunisie – Bab Lassal : Modification du trafic du métro du 30 janvier jusqu’au 18 février

L’intersection entre l’avenue Ouled Haffouz et la Rue Béchir Sfar, à Bab Lassal, sera fermée au niveau du réseau du métro, en raison de travaux devant être réalisés, a indiqué samedi, la Société des transports de Tunis (Transtu).

Le trafic du métro sera modifié, du 30 janvier 2023 à 20h, jusqu’au 18 février 2023 à 5h, comme suit:

-Le trafic du métro sur les lignes 4 et 5 se fera sur une seule voie entre la station de la République et celle de Bab El khadra.-Pour ce qui est de la circulation des véhicules venant de Bab Saadoun et allant vers Bab El Khadra, les conducteurs peuvent poursuivre leur chemin, en empruntant le pont de Bab El Assal, via l’avenue Ouled Haffouz et ensuite, l’avenue Taieb Mhiri, en direction de Bab El Khadra . La Transtu a précisé que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de l’infrastructure au niveau des intersections entre les voies ferrées et la chaussée .