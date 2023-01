La cybercriminalité au centre d’une rencontre à Tunis

La cybercriminalité a été au centre d’un atelier organisé, samedi et dimanche, par le Syndicat des magistrats tunisiens (SMT), à Hammamet.

La rencontre est placée sous le thème ” Numérisation : Réalité et perspectives “.

Dans une déclaration à la TAP, Aymen Chtiba, président du SMT, a indiqué que le crime va, désormais, au-delà de l’espace physique et gagne l’espace numérique et virtuel. On parle aujourd’hui de crimes transfrontaliers “.

Face à la maîtrise de l’espace virtuel par certaines personnes, la justice est confrontée à de nouveaux défis, a-t-il dit.

Selon le président du SMT, cet atelier qui regroupe des experts judiciaires et des spécialistes de l’Agence nationale de la sécurité informatique vise, principalement, à appuyer les compétences des magistrats et enrichir leur connaissance sur la cybercriminalité et les moyens d’y faire face.

Selon Chtiba , le syndicat va œuvrer à publier un manuel consacré à la cybercriminalité et à la jurisprudence tunisienne afin de s’adapter aux développements technologiques.

S’agissant du dossier des magistrats révoqués, le président du SMT a déclaré soutenir la politique de dialogue entre le pouvoir exécutif et les magistrats pour surmonter la crise actuelle.

A l’ordre du jour de cet atelier figurent des interventions, notamment, sur ” le domaine informatique et la loi pénale tunisienne “, ” la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité “, ” les attaques électroniques ” et ” les enquêtes numériques “.