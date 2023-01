Le Canada crée le poste d’un représentant pour lutter contre l’islamophobie

Le Canada a nommé jeudi son premier représentant spécial pour lutter contre l’islamophobie, un poste créé après une série d’attaques récentes contre des musulmans dans le pays.

Un communiqué publié par le bureau du Premier ministre canadien indique que la journaliste et militante Amira El Ghaouabi occupera le poste d’avocate, de conseillère, d’experte et de représentante pour soutenir et renforcer les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre l’islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l’intolérance religieuse.

Al-Ghaouabi est une militante des droits de la personne et agent de relations publiques à la Fondation canadienne des relations raciales et chroniqueuse pour le Toronto Star.

Le premier ministre Justin Trudeau a salué la nomination de Ghaouabi comme une étape importante dans notre lutte contre l’islamophobie et la haine sous toutes ses formes.