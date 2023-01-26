Arbitres des rencontres du 4e tour préliminaire de la coupe de Tunisie de football, édition 2022-2023, prévues vendredi 27 janvier (Tous les matchs à 13h30):
Vendredi 27 janvier:
EM Mahdia – AS Gabès Arb: Haythem Trabelsi
Tebolbou Gabès – JS Omrane Arb: Mhamed Ali Karouia
CF Mdhila – CS Msaken Arb: Firas Gdoura
ES Bouhajla – CS Zaouiet Sousse Arb: Wassim Yousfi
CS Ksour – GS Bekalta Arb: Walid Bennani
EGS Gafsa – US Ksibet Mediouni Arb: Marouane Khémiri
CS Hammam Lif – CS Korba Arb: Sofien Jbara
ES Radès – SS Sidi Makhlouf Arb: Rochdi Guezguez
Al Ahly Hajri – US Bousalem Arb: Rayen Boukhchina
Jridet Tozeur – AS Battan Arb: Anouar Akrouti
AS Sakiet daier – AS Kasserine Arb: Abdelhamid Badreddine
ES Bouchemma – SA Manzel Bourguiba Arb: Akrem Neili
JS Kairouan – SS Sfaxien Arb: Firas Fouli
SC Ben Arous – CF Hammamet Arb: Ilyes Nhari
AS Guetar – ES Jerba Arb: Motassar Belarbi
LS Sidi Bouzid – AS Mégrine Arb: Ali Mokhtar