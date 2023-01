Tunisie – Chute de neige : Suspension des cours dans les établissements scolaires d’Ain Draham et Aïn Soltane

La Commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours de Jendouba a annoncé, dimanche, la poursuite de la suspension des cours dans tous les établissements scolaires dans la délégation d’Ain Draham, l’école primaire El Ghorra et le reste des écoles primaires d’Aïn Soltane dans la délégation de Ghardimaou.

Cette décision intervient en raison des conditions météorologiques enregistrées dans ces régions à savoir les chutes de neige et les pluies intenses. L’objectif étant aussi de protéger les visiteurs de la région et de parer aux éventuels accidents de la circulation.

Les hauteurs du gouvernorat de Jendouba et plus particulièrement la petite ville de Aïn Draham, qui a été couverte d’un épais manteau blanc, a attiré de nombreux visiteurs venus admirer le paysage enneigé.

Selon les autorités régionales, des milliers de personnes ont afflué à Aïn Draham et Beni Mtir. Les hôtels et auberges de jeunesse de la région ont été pris d’assaut et le taux d’occupation a atteint 100 pour cent, selon le commissaire régional au tourisme, Aissa Maraouni.

Des visiteurs, arrivés de plusieurs régions (Grand Tunis, Béja, Sfax, Sousse …) ont exprimé, à l’agence TAP, leur mécontentement quant à la décision de fermeture des routes menant à Aïn Draham.

Pour le président de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours, Samir Kouka, la fermeture des accès de la ville de Aïn Draham intervient dans le but d’éviter tout risque majeur sur les routes et dans un souci de protéger les personnes.