Liban : reprise de l’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth

Des médias libanais et une source judiciaire ont déclaré que Tarek Bitar, le juge d’instruction chargé de l’affaire de l’explosion du port de Beyrouth, avait repris son travail après avoir gelé l’enquête judiciaire pendant plus d’un an.

Bitar a décidé de libérer cinq détenus : Ahmed Rajab, un ouvrier syrien, Salim Shibli, un entrepreneur de travaux, Michel Nahoul, un chef de projet au port, Chafik Merhi, un ancien directeur des douanes, et Sami Hussein, un ancien directeur des opérations au port.

D’autre part, le juge d’instruction a décidé de poursuivre 8 nouvelles personnes.

L’enquête sur l’explosion, qui a fait plus de 215 morts et 6 500 blessés en décembre 2021, a été suspendue à la suite de poursuites intentées successivement par des accusés, dont des députés actuels et d’anciens ministres, contre l’enquêteur judiciaire.

Pour rappel, l’explosion du port de Beyrouth a eu lieu le 4 août 2020.