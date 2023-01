Des pluies localement orageuses seront attendues, lundi, sur l’extrême nord. Elles seront temporairement éparses et quelques chutes de neige seront prévues sur les hauteurs ouest du pays.

Des nuages passagers sur le reste des régions et le ciel sera dégagé, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

L’activité du vent se poursuivra relativement près des côtes et la mer sera agitée à très agitée dans le nord.

Les températures seront en baisse et les maximales seront comprises entre 10 et 15 degrés et oscilleront entre 3 et 8 degrés sur les hauteurs.