Sidi-Bouzid-Législatives : Agriculture et Santé parmi les priorités des deux candiats en lice

Deux candidats au second tour des législatives s’affronteront, dimanche prochain, pour tenter de remporter le seul siège de la circonscription électorale de Sidi Bouzid Ouest.

Les deux candidats sont Chafik Zaafouri, architecte, et Khlifa Touil, enseignant, syndicaliste et activiste de la société civile. Au premier tour, Zaafouri a recueilli 951 voix (9,34 pc) et Touil 801 voix (7,87 pc).

Dans cette circonscription, le nombre des électeurs inscrits atteint les 78 253.

Les programmes des deux candidats aux élections législatives sont axés sur le développement des secteurs de l’agriculture et de la santé ainsi que sur les questions de l’emploi des jeunes, la situation des travailleuses agricoles et la réforme de l’enseignement public.

Dans une déclaration à l’agence Tunis-Afrique-Presse, Chafik Zaafouri a indiqué qu’il œuvrera, une fois élu, à attirer les jeunes vers l’agriculture et à les encourager à travailler dans les métiers agricoles.Le secteur agricole offre de nombreuses opportunités d’emploi, a-t-il dit. “Il faut inciter les jeunes à la création de projets agricoles”.

Il a, d’autre part, promis de travailler pour améliorer la qualité des services de santé dispensés à l’hôpital régional de Sidi Bouzid et dans les dispensaires situés dans les zones rurales.

Le programme du candidat comprend, également, un volet consacré à l’encadrement et la prise en charge des catégories ayant des besoins spécifiques. Il a insisté, dans ce sens, sur l’impératif d’élaborer une politique et une stratégie nationale fondée sur la solidarité, la cohésion sociale et sur la prise de conscience quant à la nécessité d’une responsabilité accrue envers les ouvrières agricoles, les veuves et les laissés-pour-compte.

Zaafouri a, en outre, parlé de son engagement, en cas de victoire, à réformer le système éducatif, à mettre en œuvre des méthodes et outils pédagogiques modernes et à créer un fonds pour le développement des établissements éducatifs.

De son côté, Khlifa Touil a promis de s’employer, durant son mandat, à créer de nouvelles zones irriguées, développer les cultures céréalières, mettre en place des unités de transformations de produits agricoles et à œuvrer à relancer le projet des marchés de la grande production du centre, “en stand-by depuis des années”.

Concernant les prestations de santé, le candidat s’est engagé à œuvrer pour l’amélioration de la qualité des services et soins fournis aux patients de l’hôpital régional de Sidi Bouzid en essayant, notamment, de remédier à la pénurie de médecins spécialistes et du manque d’équipements médicaux.

Khlifa Touil propose, par ailleurs, la création d’un fonds régional pour lutter contre la pauvreté et pour éradiquer “les zones d’ombre” et ce, pour “remédier à la situation sociale” défavorisée dans le gouvernorat en général et à Sidi Bouzid Ouest, en particulier.

Le candidat a, aussi, promis, dans son programme électoral, d’œuvrer en vue d’encourager les investisseurs à s’installer dans la zone industrielle de Om Laadham et de faciliter l’octroi des crédits aux jeunes pour pouvoir travailleur à leur propre compte.