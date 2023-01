Nabeul-Législatives : Deux candidats en lice dans la circonscription de Menzel Temim

La circonscription de Menzel Temim (gouvernorat de Nabeul) compte deux candidats au deuxième tour des élections législatives, à savoir, Hassen Boussama (a recueilli au 1er tour 1085 voix) et Abdelhakim Chaabani (1049 voix au premier tour).

Dans une déclaration à la TAP, les deux candidats se sont mis d’accord sur l’impératif de réformer le secteur de l’agriculture.

Pour Hassen Boussama la création des pistes agricoles et la facilitation de l’octroi des autorisations au niveau des points de vente des fourrages et des engrais figurent parmi les axes pour réformer le secteur. Il s’agit également de l’activation du projet de “Henchir Ferjoun”, qui couvre 600ha afin de favoriser une zone de pâturage et éviter une pénurie.

De son côté, le candidat Abdelhakim Chaabani, propose un projet d’investissement “Hilal Dakhla” sous forme d’un circuit touristique écologique en passant par la plage de Menzel Temim vers les zones rurales de la ville jusqu’à la plage de Menzel Hor. Le but est de mettre en valeur la richesse agricole de la région et inciter à mettre en place un cadre juridique pour exploiter les terres domaniales et encourager l’agriculture biologique.

Les deux candidats qui ont entamé leur campagne électorale en distribuant des dépliants en plus du contact direct avec les électeurs, appellent également à l’impératif d’améliorer l’infrastructure routière et protéger l’environnement, en plus de renforcer l’hôpital régional de Menzel Temim en ressources humaines et en équipements nécessaires.

Hassen Boussama, qui est enseignant a souligné l’importance de l’école publique et l’impératif d’augmenter le budget alloué aux écoles primaires.

Pour sa part, Abdelhakim Chaabani, ingénieur de formation, a affirmé qu’il exploitera son expérience pour promouvoir la région et réaliser les ambitions de ses habitants.