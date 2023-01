Le ministère des affaires sociales a poursuivi samedi son plan d’intervention d’urgence à Ain Drahem pour faire face à la vague de froid, dans le cadre de ses interventions périodiques, en faveur des familles et les difficultés d’approvisionnement en produits alimentaires dans cette région et dans plusieurs autres gouvernorats du pays, a indiqué un communiqué publié par le ministère.

Jusqu’à la date d’aujourd’hui, plus de 150 aides ont été distribuées à Ain Drahem (couvertures en laine et denrées alimentaires) et environ 40 aides à Tabarka.

A noter que le ministère des affaires sociales avait consacré en 2022 un budget de 3 millions de dinars pour ces interventions et fourni 300 tonnes de denrées alimentaires, 15 mille litres d’huile en boite de 4 litres, 300 mille pièces de vêtement, 30 mille paires de chaussure et 30 mille couvertures en laine au profit de 15 mille familles. La distribution de ces aides a démarré au cours du mois de décembre 2022 et se poursuit jusqu’à présent.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la vague de froid qui sévit dans plusieurs gouvernorats, des aides consistant en 88 tonnes de denrées alimentaires, 4400 litres d’huile, 88 mille pièces de vêtement, 8800 paires de chaussures, 7700 couvertures en laines seront distribuées dans 5 gouvernorats à savoir Jendouba, Kasserine, le Kef, Siliana et Zaghouan, en coordination avec les structures de promotion sociale et les autorités régionales et locales.

Dans ce contexte, 7500 aides en denrées alimentaires ont été remises aux gouvernorats de Kairouan, Siliana et Kasserine.