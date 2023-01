Démarrage de la manifestation “Forsa” pour la formation et l’enseignement et la lutte contre la migration irrégulière

Un atelier ayant pour thème ” la protection des jeunes tunisiennes contre les dangers de la migration irrégulière” a été organisé samedi au jardin japonais à Tunis, dans le cadre de la manifestation Forsa, lancée par le centre Tuniso-allemand d’information pour l’emploi, la migration et la réintégration, qui accompagne les jeunes à la recherche de formation et de nouvelles perspectives professionnelles.

Organisée les 21 et 22 janvier courant, cette manifestation a pour objectif de réduire la migration irrégulière vers les pays de l’Europe à travers les programmes de formation mis en oeuvre en Tunisie et ses partenaires et les avantages et services offerts aux jeunes promoteurs.

Dans une allocution prononcée au démarrage de cette manifestation, l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis Peter Prugel a affirmé que l’Union Européenne est préoccupée par l’augmentation des flux migratoires irréguliers qu’a connu la Tunisie, précisant que “la migration est un droit pour toute personne au cas ou elle est légale”.

Il a ajouté que ce genre de manifestation a pour but d’informer les jeunes, en Tunisie et à l’étranger, des opportunités d’emploi et développer leur connaissances et capacités pour d’accéder au marché de l’emploi.

De son coté, le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi Nasreddine Nsibi a indiqué que son département s’emploie, à travers sa stratégie nationale à la consolidation de la formation des jeunes à court terme qui leur permettra de s’intégrer dans le marché de l’emploi et acquérir les compétences requises, soulignant l’importance de l’innovation dans le processus de formation.

A noter que cette manifestation est organisée en coopération avec l’organisation internationale de migration et les ministères de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, de l’éducation, de la jeunesse et des sports et la municipalité de Tunis.