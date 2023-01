Le ministère de l’éducation organise le 20 janvier en cours une épreuve nationale d’évaluation des acquis des élèves ” Wathek2 ” à travers la plateforme evaluations.education.tn.

Dédiée aux élèves des établissements scolaires publics et privés âgés de 15 ans, cette épreuve est organisée selon les normes internationales et concerne la lecture, la culture mathématique et la culture scientifique, indique un communiqué publié lundi par le ministère de l’éducation.

Selon la même source, l’objectif étant de diffuser une nouvelle culture auprès des acteurs éducatifs et d’instaurer un système d’évaluation conforme aux normes internationales pour connaitre le niveau des élèves.

A noter que le centre national d’innovation pédagogique et de recherches éducatives avait organisé le 28 avril 2016, en partenariat avec la direction générale des programmes et de la formation continue, la première session de cette épreuve nationale d’évaluation ” Wathek1 ” selon le modèle ” PISA ” (Programme international pour le suivi des acquis des élèves organisé par l’Organisation de coopération et de développement économiques visant à mesurer les performances des systèmes éducatifs des pays membres et non membres)