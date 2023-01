Tunisie : Début des réunions des organisations nationales

Le président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, Bassem Trifi, a confirmé, vendredi 13 janvier 2023, le début des réunions des représentants de l’Union générale tunisienne du travail, de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, de l’ONAT et du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, afin d’approfondir la discussion et d’esquisser l’initiative lancée par les organisations susmentionnées.

Trifi a déclaré à Jawhara FM que des experts dans de nombreux domaines politiques, constitutionnels, économiques et sociaux seront sélectionnés pour organiser les documents du dossier dans un délai d’un mois ou plus, qui seront ensuite soumis à l’autorité politique pour interagir et discuter dans le but de sortir le pays de la crise économique et sociale.

Il a ajouté que la Tunisie a atteint la faillite économique et sociale en l’absence de solutions concrètes.

Trifi a souligné que l’initiative est ouverte dans une première phase aux organisations et associations et s’étendra dans une deuxième phase pour inclure le plus large éventail possible de la société civile et politique, y compris les partis, qui sont le principal moteur de la vie politique.