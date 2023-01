Hfaiedh Hfaiedh : La centrale syndicale présentera le projet d’initiative nationale à sa commission administrative

Le secrétaire général adjoint de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) Hfaiedh Hfaiedh a indiqué jeudi que le projet d’initiative lancé par la centrale syndicale, l’ordre des avocats, la ligue tunisienne des droits de l’homme et le forum tunisien des droits économiques et sociaux sera présenté à la commission administrative nationale qui se tiendra au cours des deux prochaines semaines.

S’exprimant à l’occasion du conseil régional de l’union régionale du travail (URT) de Sfax, Hfaiedh a souligné dans une déclaration aux médias qu’aucun dialogue ne sera établi, dans le cadre de cette initiative, avec ceux qui considèrent le 25 juillet comme un coup d’état.

Par ailleurs, il a précisé que les conseils régionaux qui ont été organisés à l’appel du bureau exécutif élargi de l’UGTT ont pour but de débattre de la situation politique, économique et sociale dans le pays et de soumettre les recommandations issues de ces réunions à la commission administrative nationale qui se tiendra au cours des deux prochaines semaines pour prendre les décisions adéquates au service du peuple tunisien et des salariés.

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT a affirmé que le budget de l’état de l’année 2023 est similaire à celui de 1984 qui a déclenché un soulèvement populaire connu par l’émeute du pain.

“La centrale syndicale ne se limitera pas aux slogans et revendications et la commission administrative nationale qui se tiendra au cours des deux prochaines semaines, prendra des décisions fermes et réfléchies, au cas ou le gouvernement n’annule pas ce qui a été convenu avec le FMI, dont notamment la cession des entreprises publiques et la levée des compensations” a-t-il noté.

L’UGTT a opté pour le dialogue et les négociations afin de préserver la stabilité du pays et les intérêts des citoyens et des travailleurs”, a-t-il ajouté.

De son côté, le secrétaire général de l’URT de Sfax Youssef Aouadni a souligné que la réunion du conseil régional de l’URT de Sfax doit déboucher sur des solutions et décisions concrètes en faveur des habitants de la région, notamment en ce qui concerne la crise des déchets qui ont transformé les rues en dépotoirs anarchiques, outre les grands projets en suspens.