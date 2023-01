Le parquet du Pôle judiciaire financier a lancé un avis de recherche à l’encontre de Moadh Khriji, fils de Rached Ghannouchi, pour des soupçons de blanchiment d’argent.

Les enquêtes menées par les agents de l’unité de sécurité de Gorjani concernant l’implication présumée de dirigeants et d’associés d’un parti politique dans des crimes de blanchiment d’argent et la détention d’un certain nombre d’entre eux ont révélé la relation ente Moadh Ghannouchi et ces personnes.