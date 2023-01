L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé le démarrage du délai de réception des demandes d’accréditation des observateurs, journalistes locaux et étrangers et des invités qui auront pour mission de superviser et d’assurer la couverture du deuxième tour des élections des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Selon un communiqué publié, vendredi, par l’Instance électorale, les catégories visées sont appelées à présenter leurs demandes d’accréditation, deux jours au moins avant le jour du scrutin, conformément à l’échéancier qui sera fixé ultérieurement par l’ISIE.

L’ISIE a appelé les organismes de la société civile et internationale, les journalistes locaux et étrangers, les représentants des médias et les invités désireux se présenter à l’accréditation, parmi ceux ayant rempli les conditions énoncées sur son site web, à soumettre leur candidature soit directement à la cellule d’accréditation à son siège central, ou via la poste par voie de lettre recommandée.

Elle a indiqué que la soumission des candidatures aura lieu du lundi au vendredi de 08 à 17h, et le samedi de 08h à 14h, appelant les concernés à remplir en bonne et due forme la demande d’accréditation à retirer du siège central à l’ISIE ou à partir de son site Web, assorti des documents requis à cet effet.

L’instance électorale a également souligné que les cartes d’accréditation délivrées par elle à l’occasion du premier tour des élections législatives restent valables pour la couverture et l’observation du second tour.

Dans une déclaration à l’agence TAP, vendredi, le porte-parole officiel de l’ISIE, Mohamed Tlili Mnasri, a laissé entendre que le second tour des élections législatives sera organisé le 29 janvier, si le Tribunal Administratif se tient à son engagement à rendre des décisions sur tous les recours qui lui sont déférés, jeudi 12 janvier courant.

Ce vendredi, le Tribunal administratif a annoncé dans un communiqué qu’il rendra son verdict sur les recours contre les jugements rendus par les chambres d’appel en charge de l’examen en premier ressort des contentieux des résultats préliminaires des législatives de 2022 dans son premier tour, le 13 janvier courant.