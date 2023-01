DIRECT SPORT – WTA ( Adelaïde) : Ons Jabeur en demi-finales

La Tunisienne Ons Jabeur, numéro 2 mondiale, s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi australien d’Adelaïde (500 points), grâce à sa victoire face à l’Ukrainienne Marta Kostyuk (69e) 7-6, 7-5, en quart de finale disputé vendredi.

Exempte du premier tour, Jabeur, tête de série n.1, a éliminé au second tour la Roumaine Sorana Cirstea (45e) 7-6, 6-1, pour se qualifier en quarts de finale de ce tournoi, le premier de l’année pour la Tunisienne qui a réussi un parcours exceptionnel la saison dernière en remportant le Masters de Madrid (1000 points) et le tournoi de Berlin (500 points) et en atteignant les finales de Wimbledon et de l’US Open.