Tataouine : L’URT appelle ses affiliés dans l’enseignement supérieur à la grève

L’Union Régionale du Travail (URT) de Tataouine a appelé ses affiliés parmi les employés de l’enseignement supérieur dans la région à observer une grève présentielle, le 17 janvier 2023, pour dénoncer la détérioration de leur situation.

Selon un avis de grève publié, mercredi, cet appel fait suite à la non-satisfaction des revendications des fonctionnaires et cadres de l’enseignement supérieur à Tataouine et qui concernent essentiellement l’attribution des grades relatifs à l’avancement professionnel, l’attribution des fonctions aux cadres selon la décision de leur recrutement en plus de l’examen de la question de la formation auprès des employés et sa répercussion sur l’évolution professionnelle.