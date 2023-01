Tunisie : L’initiative de l’UGTT vise à sauver le pays

Le secrétaire général adjoint chargé des bureaux et établissements publics, Salaheddine Salmi, a confirmé, mercredi 4 janvier 2023, que l’objectif de l’initiative de l’UGTT est de sauver le pays au niveau économique et politique, et qu’il y a des réunions en cours avec la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) et l’Ordre national des avocats tunisiens (ONAT).

Cette initiative est encore en cours de formation avec la possibilité de rejoindre plusieurs autres organisations nationales.

La déclaration de Salmi est intervenue lors de sa supervision des travaux du conseil du syndicat régional à Kairouan et en présence des secrétaires généraux des principaux syndicats, des secrétaires généraux des fédérations et des secrétaires généraux des syndicats locaux.