Tunisie : le Front de salut annonce une grande manifestation

Ahmed Nejib Chebbi, chef du Front de salut national a déclaré avoir été informé de sa comparution prochaine devant la justice aux côtés de Ridha Belhaj, dirigeant au sein de ce parti à la suite d’une plainte déposée, le 27 décembre dernier, par Abir Moussi, présidente du Parti destourien Libre (PDL).

Les deux dirigeants du Front de salut national sont accusés de ” formation d’une entente terroriste “.

Chebbi qui s’exprimait ce mardi lors d’une conférence de presse a précisé que les accusations portent sur ” le financement du terrorisme et la complicité avec une association non autorisée. ” L’ancien président Moncef Marzouki ainsi que des militants du Front comme Jawhar ben Mebarak et Shaima Issa sont également visés par l’enquête.

Le PDL a annoncé mardi dernier avoir déposé une plainte pénale contre un certain nombre de dirigeants du “Front de salut national” ainsi que l’ancien président Moncef Marzouki.

Au cours de la conférence de presse, Chebbi a exprimé son ” étonnement devant la rapidité de la décision du procureur de la République de donner suite après seulement 24 heures de la date de dépôt de la plainte sans vérifier son contenu et l’étendue de son bien-fondé en droit et en fait “, selon ses dires.

Chebbi a dit ” contester en pleine responsabilité l’impartialité du juge et le ministère public en Tunisie en raison de l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques.

Le chef du Front de salut national a insisté que “ni lui ni Rida Belhadj ne répondront à aucune convocation de ceux qui entreprendront cette enquête, et qu’il ne répondra à aucune question qui lui sera éventuellement posée dans le cadre de cette affaire.

Il a aussi prévenu les magistrats qui “seront impliqués dans ce processus qu’il les poursuivra en justice.

Nejib Chebbi a estimé que “le régime en place, dirigé par le président de la République, a déjà entamé son plan de ” répression ” de l’opposition et de toutes les voix libres, évoquant à ce propos, des suspensions, des renvois et des poursuites de dirigeants politiques devant les tribunaux judiciaires et militaires “.

En réaction, Chebbi a annoncé l’organisation d’une grande manifestation, le 14 janvier prochain pour commémorer la Révolution, appelant les autorités à respecter le droit de manifester sur l’avenue Habib Bourguiba en toute liberté.”