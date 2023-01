Emploi : Dans ces métiers, les salaires vont bondir en 2023

Selon une étude publiée par PageGroup, certains métiers présentent de fortes opportunités d’augmentations de salaires pour 2023, avec des valorisations pouvant atteindre les 25% dans certains cas.

Au passage et suite à la survenue de la pandémie de Covid-19, on a observé un peu partout dans le monde et dans plusieurs secteurs d’activité l’apparition d’une envie de changer, rapportée par le site web presse-citron.net.

Mais pas seulement. On a assisté à la naissance l’expression anglo-saxonne, le “quiet quitting“, c’est-à-dire «la tendance de nombreux salariés à se chercher de nouveaux horizons professionnels sur fond d’inflation et d’insatisfaction autour du niveau de salaire. Le phénomène est tel que certains secteurs ont d’énormes difficultés à recruter », soulignent les auteurs de l’étude.

Fatalement, cela entraine des augmentations de salaires pratiquement dans la plupart des métiers, ceux qui refusent ou ne peuvent pas suivre la tendance voient leurs affaires péricliter.

Dans ce contexte, plusieurs métiers autour de la transition, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), une meilleure inclusion des talents… ont la cote. Et dans le reste du classement, on observe “de fortes augmentations dans les domaines de la finance et de la comptabilité, la maintenance et l’informatique“.

Liste de quelques métiers dont le salaire va le plus fortement augmenter en 2023 :

Responsable fabrication et conditionnement (pharmaceutique) : 25% d’augmentation

: 25% d’augmentation Pharmacien d’affaires réglementaires (pharmaceutique) : 18% d’augmentation

: 18% d’augmentation Pharmacien pharmacovigilance (pharmaceutique) : 16% d’augmentation

: 16% d’augmentation Directeur comptable (finance / comptabilité) : 16% d’augmentation

: 16% d’augmentation Technicien de production (pharmaceutique) : 15% d’augmentation

: 15% d’augmentation Responsable travaux neufs (maintenance) : 10% d’augmentation

: 10% d’augmentation Contrôleur de gestion (finance et comptabilité) : 9% d’augmentation

: 9% d’augmentation Data Analyst (informatique): 8% d’augmentation.

Source