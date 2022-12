Classement des pays les plus sécurisés en 2022 : Le Qatar, 1er du monde arabe, la Tunisie 85e mondiale

Classement des pays les plus sécurisés en 2022

Le continent européen se taille la part du lion dans le rapport Global Safety Index publié par l’Institute for Economics and Peace sur les les pays les plus sécurisés du monde en 2022. Les 7 des 10 premiers pays du classement sont européens.

Qu’est-ce que l’indice mondial de la paix ?

Le Global Peace Index (GPI) est un rapport de l’Institut pour l’économie et la paix (IEP) qui mesure l’état de paix relatif des pays et des régions.

L’indicateur a été constitué en consultation avec un panel international d’experts de la paix sur la base des données collectées par l’Economist Intelligence Unit.

L’indice a été lancé pour la première fois en mai 2009 et a publié des rapports annuels révélant l’état des pays du monde en termes de paix, de sécurité et de stabilité.

Il convient de noter que les indicateurs de paix au cours de la dernière décennie montrent un déclin de la paix et de la sécurité en général dans le monde et une augmentation des inégalités entre les pays les plus pacifiques et les moins pacifiques.

Le Global Peace Index couvre 163 pays, représentant 99,7% de la population mondiale. Il est calculé à partir de 23 indicateurs qualitatifs et quantitatifs provenant de sources fiables.

Il mesure l’état de la paix à travers trois domaines : le niveau de sécurité et de sûreté sociétale, l’étendue des conflits locaux et internationaux et le degré de militarisation.

L’indice de paix 2022 indique que l’Islande, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, le Danemark et l’Autriche sont les pays les plus pacifiques au monde, tandis que l’Afghanistan, le Yémen, la Syrie, la Russie et le Soudan du Sud sont les moins pacifiques.

Les pays arabes les plus sûrs en 2022

Le Qatar est en tête de liste des pays arabes les plus sûrs et se classe 23e au monde, suivi du Koweït (39e mondial) de la Jordanie, 3ème dans le monde arabe en termes de sécurité.

Quant à la Tunisie, elle se classe 85e au niveau mondial, Bahreïn est 99e, l’Algérie (109e) et de la Mauritanie (112e).

Les pays les moins sûrs en 2022

Parmi les pays les moins sûrs, on trouve l’Afghanistan (en bas de la liste), le Yémen et la Syrie. A noter que 6 pays arabes figure dans la liste des 10 pays les moins sûrs du monde.

Source https://www.visionofhumanity.org