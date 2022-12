Les personnes âgées seront prochainement appelées, via SMS, à recevoir une dose supplémentaire de rappel contre la Covid-19 pour renforcer leur immunité, d’autant plus que la Tunisie vient de recevoir des doses de vaccin bivalent qui protège contre la souche originale et les variants Omicron BA.4 et BA.5.

Le directeur régional de la santé à Tunis, Tarek Ben Nasser, appelle tous les citoyens à se faire vacciner pour se protéger contre le virus, rappelant au passage que la Tunisie vient de recevoir, dans le cadre de l’initiative COVAX, 152 640 doses de vaccin contre la Covid-19, une donation des Pays-Bas.