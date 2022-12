Tunisie : Arrestation d’une instagrameuse dans une affaire de cocaïne

Quatre individus dont une instagrameuse et un garde du corps d’un rappeur et ont été arrêtés pour suspicion de consommation de cocaïne et d’autres matières stupéfiantes, et ce par les agents de la brigade de lutte anti-stupéfiants relevant du district de Ben Arous.

L’un des accusés aurait organisé une soirée dans une maison à Aïn Zaghouan (banlieue nord de Tunis) pour consommer de la drogue.

Les agents ont saisi de la cocaïne ainsi que d’autres matières stupéfiantes.

Après consultation du ministère public, il a été décidé de les placer en état de détention en attendant de prendre les mesures judiciaires adéquates à leur encontre.