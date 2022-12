L’Espérance de Tunis a concédé sa première défaite de la saison dans le petit derby de la capitale, tandis que le Club Africain a remporté son premier succès, à l’issue des matchs en retard de la 3e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputés mercredi.

Les sang et or, en déplacement chez leur voisin, le Stade Tunisien, se sont inclinés par 2 buts inscrits par Haythem Jouini (12) et Hamza Khadhraoui (63), même si Mohamed Ali Ben Romdhane a réussi à réduire l’écart à la 70e.

Malgré cette première défaite qui intervient après trois victoires et deux nuls, le champion en titre conserve sa deuxième place de la poule A avec 11 points, mais se retrouve sous la pression de son adversaire du jour, qui suit avec 1 seul point d’écart, même si les protégés de Nabil Maaloul comptent un match moins.

Cette situation arrange néanmoins le leader étoilé qui profite également de sa victoire à domicile aux dépens du CS Sfaxien (1-0) pour creuser l’écart en tête de la poule A avec 16 points, et enfoncer son adversaire du jour en bas du classement avec 3 unités.

Ce succès, le premier remporté sur la pelouse du stade olympique de Sousse, qui a rouvert ses portes après plusieurs travaux de réaménagement, est due au capitaine Yassine Chikhaoui qui a débloqué la situation à la 37e minute offrant aux siens leur 5e victoire de la saison.

Dans la poule B, le classico de la 3e journée a vu le Club Africain dérocher sa première victoire de la saison aux dépens de l’AS Soliman grâce à une réalisation de Nader Ghandri (49). Un succès qui ne change pas toutefois la donne ni pour les clubistes, toujours derniers avec 5 points partagés avec l’O. Sidi Bouzid, avec deux matches en moins pour chacune des deux équipes, ni pour les Slimanis, toujours 4e.

Mercredi :

Poule A

Stade Olympique de Sousse:

ES Sahel 1 Yassine Chikhaoui (37)

CS Sfaxien 0

Stade Hedi Naifer:

S Tunisien 2 Haythem Jouini (12), Hamza Khadhraoui (63)

Espérance ST 1 Mohamed Ali Ben Romdhane (70)

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. ES Sahel 16 6 5 1 0 15 4 +11

2. Espérance ST 11 6 3 2 1 8 4 +4

3. S.Tunisien 10 7 2 4 1 9 7 +2

4. CS Chebba 7 7 2 1 4 7 8 -1

. ESH Sousse 7 7 1 4 2 3 9 -6

6. US Tataouine 6 6 1 3 2 4 7 -3

7. CA Bizertin 5 6 1 2 3 5 9 -4

8. CS Sfaxien 3 5 0 3 2 2 5 -3

Poule B

Stade de Hammam-Lif:

C. Africain 1 Nader Ghandri (49)

AS Soliman 0

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. US Monastir 13 6 4 1 1 8 2 +4

2. USB Guerdane 12 6 4 0 2 5 2 +3

3. O.Béja 11 7 3 2 2 8 6 -2

4. AS Soliman 9 7 2 3 2 4 5 -1

5. AS Réjiche 6 7 1 3 3 2 4 -2

. ES Métlaoui 6 7 1 3 3 3 7 -4

7. O. Sidi Bouzid 5 5 1 2 2 5 6 -1

. Club Africain 5 5 1 2 2 3 6 -3