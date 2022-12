Le porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Tlili Mnasri, a indiqué que, d’après les résultats préliminaires des élections législatives, 23 circonscriptions ne seront pas concernée par le second tour des législatives, par conséquent seules 131 des 161 circonscriptions sont concernées.

Dans une déclaration aux médias, lundi soir, à l’issue de la conférence de presse de l’ISIE, Mnasri a précisé que 19 candidats ont déjà remporté leur siège de député au terme du premier tour des législatives.

Un deuxième tour des législatives est organisé au cas où la majorité absolue, pour un ou plusieurs candidats, ne serait pas obtenue au premier tour.

Il a, par ailleurs, relevé que dix candidats (3 à l’étranger et 7 à l’intérieur) sont d’office proclamés vainqueurs dès le premier tour des législatives, conformément à l’article 109 du décret-loi n°55 du 15 septembre 2022, portant modification de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums. Ce dernier dispose qu’au cas où un seul et unique candidat se présente dans sa circonscription électorale, il est proclamé vainqueur quel que soit le nombre de voix qu’il obtient.

Selon l’article 110, est élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans sa circonscription électorale.

Si personne ne remplit cette condition, il y a ballottage et un second tour entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Mnasri a, d’autre part, indiqué que les recours contre les résultats préliminaires du premier tour des législatives peuvent être déposés à partir de demain, mardi.

Le délais de dépôt des recours est de 1 mois, à l’issue duquel les résultats définitifs du premier tour seront proclamés (le 19 janvier 2023).

Il a ajouté que la campagne électorale pour le deuxième tour débutera le 20 janvier 2023. Les résultats définitifs des premier et second tours seront proclamés le 3 mars 2023.

Mnsari a, par ailleurs, indiqué que parmi les candidats qui ont remporté le premier tour ou sont passés au second tour figurent 11 anciens députés, 24 candidats appartenant à des partis politiques, 27 maires, 5 avocats, déjà vainqueurs au premier tour, et 3 ingénieurs.