Législatives 2022 : Le porte-parole du Département d’Etat appelle à un élargissement de la participation politique

Le porte-parole du Département d’Etat des Etats-Unis, Ned Price, a estimé, dimanche 18 décembre 2022, que “les élections législatives tunisiennes du 17 décembre 2022 représentent une première étape essentielle vers le rétablissement du processus démocratique dans le pays. Cependant, le faible taux de participation renforce la nécessité d’élargir encore la participation politique au cours des prochains mois”.

“Alors que le processus électoral se poursuit en 2023, nous réitérons l’importance d’adopter des réformes inclusives et transparentes, y compris la mise en place d’une Assemblée législative élue et de la Cour constitutionnelle et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour tous les Tunisiens”, a-t-il ajouté, dans un communiqué rendu public par le Département d’Etat américain.

“Les Etats-Unis restent attachés au partenariat de longue date avec la Tunisie et continueront à soutenir les aspirations du peuple tunisien à un gouvernement démocratique et redevable qui protège la liberté d’expression et l’opposition et soutient la société civile. Nous exhortons également le gouvernement tunisien à prendre les mesures nécessaires pour faire face à la crise économique actuelle et parvenir à la stabilité et à la prospérité à long terme pour tous les Tunisiens”, a-t-il encore déclaré.