Coupe du Monde de Football : Une cérémonie prestigieuse et un concert pour la clôture de Qatar 2022

La cérémonie de clôture de la Coupe du monde 2022 qui précédera la finale tant attendue entre la France (tenante) et l’Argentine dimanche à 16h00 au stade Lusail (Doha), sera prestigieuse et va durer 15 minutés, a indiqué samedi la Fédération internationale de football (FIF).

Après une cérémonie d’ouverture qui a célébré l’unité et la compréhension mutuelle au-delà de nos différences, le spectacle final durera 15 minutes et fera référence à l’union des peuples pendant les 29 jours du tournoi à travers la poésie et la musique, a souligné l’instance internationale .

“Une nuit inoubliable” se terminera par un mash-up des chansons de la bande-son officielle qui ont rythmé l’épreuve. En direct devant le public du stade et une audience mondiale, Davido et Aisha chanteront “(Hayya Hayya) Better Together”, Ozuna et Gims interpréteront “Arhbo”, tandis que Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad et Manal illumineront l’enceinte avec “Light the Sky”.

Si le coup d’envoi du match est prévu à 18h00, il est vivement conseillé d’arriver à 16h30 au plus tard afin de ne pas manquer la cérémonie de clôture qui fera patienter les 88 000 spectateurs attendus au Lusail Stadium, conclut la FIFA.