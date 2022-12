Tunisie – Législatives 2022 : Démarrage jeudi du vote dans trois circonscriptions à l’étranger

Le vote pour les élections législatives 2022 démarre, demain jeudi, aux circonscriptions électorales (France 2, France 3 et Italie) et se poursuivra les vendredi et samedi prochains, et ce de 8h jusqu’à 18h.

Les trois circonscriptions électorales précitées ont enregistré une seule candidature, alors qu’aucune candidature n’a été enregistrée dans les sept autres circonscriptions à l’étranger.

Ainsi, l’Instance supérieure indépendante pour les élections se trouvera dans l’obligation d’organiser, après la proclamation des résultats définitifs des élections, des législatives partielles dans les 7 circonscriptions pour combler les vacances au sein du Parlement attendu.

Pour les circonscriptions électorales à l’intérieur du pays, l’opération de vote aura lieu le samedi 17 décembre courant, de 8h jusqu’à 18h.

Le vendredi 16 décembre est la date du silence électoral relative à cette échéance qui devra se solder par l’élection de 161 députés.

A noter que l’ISIE a fixé des horaires exceptionnels pour le vote dans les centres de vote sis au gouvernorat de Médenine.

Les électeurs inscrits dans les centres de vote relevant du gouvernorat de Médenine pourront se diriger aux urnes entre 8h et 20h.

Pour les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, le Kef, Jendouba et Siliana, l’Instance des élections a décidé de limiter les horaires de vote de 9h jusqu’à 16h, et ce pour des raisons sécuritaires.

Selon la dernière mise à jours des données de l’ISIE, le registre électoral compte, au total, 9 millions 339 mille 756 électeurs (à l’intérieur du pays et à l’étranger).

Pour assurer le bon déroulement des opérations de vote, l’Instance a mis en place, 4551 centres de votes à l’intérieur du pays et 140 centres de vote pour les circonscriptions à l’étranger.

Le nombre des candidats aux Législatives s’élève à 1058 (936 hommes et 122 femmes).

Des formations politiques dont notamment le mouvement Ennahdha, le Front de Salut et le Parti destourien libre appellent leurs partisans à boycotter ce rendez-vous électoral anticipé.