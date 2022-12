Bizerte-Législatives : Les 9 candidates des différentes circonscriptions poursuivent la campagne électorale

Trente -neuf candidats poursuivent leur campagne électorale dans les 7 circonscriptions du gouvernorat de Bizerte pour les élections législatives du 17 décembre prochain. Parmi eux, 9 femmes candidates ont tenu à faire connaitre leurs programmes par plusieurs méthodes promotionnelles.

Ainsi, dans la circonscription de Ghar Melh- Ras Jebal, la candidate Wafa Ben Sliane a organisé une campagne de sensibilisation pour présenter son programme dans la zone industrielle d’El Alia. Pour sa part, la candidate pour la circonscription Menzel Bourguiba-Tinja, Hela Troudi a organisé une caravane promotionnelle dans les localités d’Echkel et Zaarour. Dans la même circonscription, Mejda Ouerghi a choisi d’effectuer une campagne de sensibilisation dans les localités de Bir Soula Oum Hani Hathat et Jwada. De son côté Hdhami Chnini de la même circonscription s’est dirigée vers les quartiers de Chlaghmia et Sasassem pour présenter son programme électoral.

La candidate pour la circonscription de Bizerte-nord Fatma Rabii a effectué plusieurs cortèges de distribution de dépliants pour faire connaitre son programme dans les localités de Bouhaira, Cité Waha et Cité Nakhla. Dans la circonscription de Bizerte-sud, la candidate Nawal Maalawi a effectué une campagne de sensibilisation dans les localités de Zarkoun Bouzaria et Mrazig. Dans le même contexte, la candidate pour la circonscription de Zarzouna-Menzel Jemil, Nesrine Khemiri a organisé une campagne de sensibilisation pour présenter ses engagements auprès des citoyens à travers des rencontres directes à Menzel Jemil et Zarzouna.

La candidate de la circonscription Menzel Bourguiba-Tinja, Hana Haddad a quant à elle distribué des dépliants auprès des citoyens dans les quartiers de sa circonscription. De même pour la candidate pour la circonscription de Menzel jemil-zarzouna Cyrine Bou Sandel qui a distribué des dépliants dans les localités de Zarzouna et Menzel Jemil.

Le gouvernorat de Bizerte compte 39 candidats répartis sur 7 circonscriptions électorales.