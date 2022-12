Tunisie : Les ouvriers de chantier âgés entre 45 et 55 ans en sit-in à la Kasbah

Les ouvriers de chantier âgés entre 45 et 55 ans ont observé, ce lundi, un sit-in à la Place du gouvernement à la Kasbah pour revendiquer la régularisation de leur situation à travers la mise en œuvre de la loi n27 de 2021.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Nadia Yahmed, membre du groupement des coordinations des ouvriers de chantier âgés entre 45 et 55 ans, a souligné que les manifestants revendiquent la tenue, dans les plus brefs délais, d’une séance de travail entre les représentants du ministère des finances et de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) pour accélérer la mise en œuvre de la loi n27 menaçant d’observer un sit-in ouvert en cas d’insatisfaction de leur revendication.

” La mise en œuvre de la loi n° 2021-27 du 7 juin 2021, complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif concerne 15285 ouvriers de chantier “, a expliqué la même source.

Selon la loi, l’Etat s’engage à régulariser la situation des ouvriers de chantiers ayant dépassé l’âge de 45 ans et n’ayant pas atteint l’âge de 55 ans à la date du 20 octobre 2020, et ce, sur des tranches annuelles ou en octroyant un chèque de départ pour ceux qui choisissent le départ volontaire. Après cette régularisation, ce mode de recrutement ne peut plus être mis en œuvre. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret gouvernemental, stipule la loi.