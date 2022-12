Jendouba-Législatives : Débloquer les projets publics en retard, parmi les sujets abordés par les candidats

La candidate pour la circonscription Ghardimaou- Oued Mliz, Chadia Hafssouni a mis l’accent dans son programme sur la nécessité d’impliquer d’avantage les citoyens dans le développement de la région à travers la mise en place d’une approche participative globale.Ancienne députée du parlement dissout, Chadia Hafssouni s’est engagée à appuyer l’investissement agricole à forte employabilité ainsi que le tourisme alternatif dans la région.

De son côté, le candidat pour la circonscription Jendouba nord-Fernana, Adel Ghalmami a mis l’accent sur la reprise de la confiance auprès des jeunes et des citoyens dans la vie politique.Cadre au ministère de l’éducation, Ghalmami s’est engagé à lutter contre la corruption et à débloquer les projets en retard à l’instar de l’usine de l’énergie photovoltaïque et du pôle technologique.

Le programme électoral du candidat pour la circonscription Tabarka-Ain Drahem, Mohamed Yahyaoui s’articule autour de l’appui du processus démocratique et des projets à portée économique pour la région.Professeur d’enseignement secondaire, Yahyaoui a mis l’accent dans son programmé sur la création d’une zone industrielle et d’une zone franche pour animer les localités frontalières de l’Algérie en plus de trouver des solutions aux unités touristiques fermées.