Malek Zehi : Engagement ferme de la Tunisie à respecter la liberté d’expression et de la presse

Le ministre des affaires sociales, Malek Zehi, a souligné samedi l’engagement de la Tunisie à préserver la liberté de l’expression et de la presse, une garantie, a-t-il dit, des libertés générale et individuelle.

Intervenant lors de sa participation samedi à la conférence internationale sur les mécanismes de protection et le rôle des structures professionnelles et des organisations dans la lutte contre l’impunité, organisée à l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme, Zehi a affirmé que le devoir impose la protection de la liberté de la presse et l’impératif de développer cet acquis. Le Tunisie oeuvre actuellement à édifier un paysage médiatique national libre et intègre, a-t-il ajouté.

La liberté de l’expression est un couronnement de militantisme mené par des générations qui ont bataillé pour la liberté d’expression, a-t-il encore signalé. Dans ce même ordre d’idées, Zehi a rappelé que l’ère de l’impunité est passée dans les différents domaines et tous les droits sont désormais préservés .