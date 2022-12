Les États-Unis sanctionnent des responsables chinois

Dans un communiqué publié vendredi 9 décembre 2022, le département du Trésor américain a annoncé le gel des avoirs de Wu Yingchi (un commandant nommé par Pékin au Tibet dans l’Himalaya entre 2016 et 2021) et de Zhang Ongbo (chef de la police de la région depuis 2018 qui resterait en poste pour « torture, exécutions de prisonniers et stérilisation forcée ».

« Les actes de violence pendant les règnes Wu et Zhang comprenaient la stérilisation forcée, l’avortement forcé, les restrictions aux libertés politiques et religieuses, la torture des prisonniers, les exécutions extrajudiciaires, la violence physique et les arrestations massives et arbitraires », indique le communiqué de Washington.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a également déclaré dans un communiqué que « cette mesure vise à perturber et à dissuader la détention arbitraire par la République populaire de Chine et les abus physiques des membres des minorités religieuses dans la région autonome du Tibet ».

Les sanctions interviennent dans une période de calme relatif entre Pékin et Washington, à la suite d’une rencontre entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping le mois dernier à Bali, où les deux parties ont convenu de renforcer le dialogue entre leurs pays.