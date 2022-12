Brume locale sur les régions côtières, aux premières heures de la journée, puis nuages passagers sur la plupart des régions. Ces nuages seront plus denses, l’après-midi, sur les régions ouest.

Un vent d’une vitesse atteignant 60 km/h soufflera prés des côtes et sur les hauteurs et la vigilance est requise. Mer agitée à très agitée à l’est du pays.

Les températures maximales varieront entre 17 et 22 °C dans le nord et les hauteurs et entre 20 et 25°C dans le reste des régions.