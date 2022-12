DIRECT SPORT – Ligue 2 : Résultats de la 6e journée

Résultats des rencontres la 6e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel (poule A), disputées mardi :

Poule A

Mardi :

A Médenine :

CO Médenine – ES Jerba 1-1

A Tataouine :

ES Rogba – AS Gabès 1-0

A Jendouba :

Jendouba sports – AS Oued Ellil 1-2

A Korba :

CS Korba – CS Bembla 0-0

A Radès (municipal):

ES Radésienne – JS Kairouan 1-0

A La Marsa :

AS Marsa – AS Mhamdia 4-1

Classement: Pts J

1. JS Kairouan 13 6

3. AS Marsa 11 6

2. CS Korba 10 6

. ES Rogba 10 6

5. ES Radès 9 6

6. AS Oued Ellil 8 6

7. Jendouba Sport 7 6

8. AS Mhamedia 6 6

9. AS Gabès 5 6

. ES Jerba 5 6

. O. Médenine 5 6

. CS Bembla 5 6

Reste à jouer

Poule B

Mercredi 7 décembre:

A Jerba Houmt Souk :

AS Jerba – S Ben Arous

A Gabès :

S Gabésien – ES Zarzis

A Moknine :

SC Moknine – CS Hamamm-Lif

A Mahdia :

EM Mahdia – SS Sfaxien

A Kalaa Sghira :

El Kalaa Sport – EGS Gafsa

A Msaken :

CS Msaken – JS Omrane

Classement Pts J

1. CS Hammam Lif 13 5

. EGS Gafsa 13 5

3. CS Msaken 10 5

4. JS Omrane 9 5

5. El Kalaa Sport 8 5

6. AS Jerba 6 5

7. S.Gabésien 5 5

. SC Moknine 5 5

9. EM Mahdia 4 5

10. ES Zarzis 3 5

. SC Ben Arous 3 5

. SS Sfaxien 3 5