Tunisie : Un animal carnivore dans un collège au Bardo?

L’Association tunisienne de la faune sauvage a mis en garde, dimanche 4 décembre 2022, contre la dégradation de la biodiversité.

Elle souligne la nécessité d’apprendre à coexister avec toutes les espèces animales qui nous entourent qui sont également importantes dans la vie humaine.

Cette déclaration fait suite à l’apparition d’une mangouste ichneumon (un animal totalement inoffensif pour l’homme), il y a quelques jours au collège de la rue de Karachi au Bardo.

Ce petit animal carnivore, qui mesure entre 48 et 60 cm de long et se nourrit principalement de rongeurs, de reptiles (lézards, serpents), d’insectes, de fruits, serait répandu en Tunisie, en particulier dans le nord et le centre du pays…

Pour l’association, la présence de cet animal dans le Grand Tunis peut être considérée comme un signe positif au regard des différentes menaces qui pèsent sur ces espèces animales.

Entre 2018 et 2022, dans le cadre du projet Wild Connection, les experts et naturalistes ont examiné plus de 77 carcasses de ce type d’animal.