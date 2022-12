Le Mouvement Echaâb a déclaré qu’il “s’est présenté dans plusieurs circonscriptions éléctorales pour les législatives du 17 décembre 2022”, partant de sa conviction que le processus du 25 juillet est venu protéger les institutions de l’Etat et l’indépendance de la décision nationale. Dans une déclaration publiée, lundi, sur les prochaines élections législatives, le Mouvement s’est engagé à présenter des programmes, des alternatives et des solutions aux différentes crises qui secouent le pays.

Parmi les points insctits sur cette déclaration figurent la protection de l’Etat et ses institutions, l’Etat de droit et la souvrainneté nationale, et protection des droits et des libertés à travers la mise en place de la Cour constitutionnelle.

Une juridiction qui doit garantir l’intégrité du processus constitutionnel et le protèger contre toutes les dérives qui pourraient survenir.