Moanstir-Législatives : Les candidats poursuivent la campagne dans les différentes circonscriptions

Le candidat pour la circonscription électorale Zeramdine-Beni Hassen(Gouvernorat Monastir) a choisi de mettre l’accent dans son programme électoral sur la nécessité d’accorder aux personnes aux besoins spécifiques leurs droits ainsi que sur la réforme des caisses sociales.

Titulaire d’un certificat d’aviation civile et de mathématiques, Aymen Zanati a indiqué à la TAP que la promotion de l’agriculture biologique et l’adoption des semences locales tunisiennes sont aussi parmi les principaux points de son programme en plus de la mise en place d’une politique incitant les jeunes à entreprendre.

Dans la circonscription électorale de Zeramdine-Beni Hassen, 11 candidats dont deux candidates sont en lice pour un siège au prochain parlement.

Lors d’un café politique organisé dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat pour la circonscription électorale de Jemmal (Gouvernorat de Moanstir), Moustafa Boudegua a indiqué que si il gagne les prochaines élections législatives 2022 il œuvrera pour la révision de la loi de la discrimination positive.

Titulaire d’une maîtrise en sciences physique, ancien joueur international de Rugby et actuellement président de la commission des finances au sein du conseil municipal de Jemmal, Mustafa Boudegua estime que la loi de discrimination positive entre les régions a consacré le régionalisme et la marginalisation de plusieurs zones côtières.

La circonscription de Jemmal comporte 6 candidats en lice pour un siège au prochain parlement.

De son côté, le candidat pour la circonscription de Moknine Adel Ghadab a démarré dimanche 4 décembre 2022 sa campagne électorale à travers des visites de terrain dans les zones ruraux de la délégation à l’instar de Sidi Bannour, Menzel Farassi et Charahil. Travaillant actuellement comme président du centre de distribution de la poste à Moknine, Adel Ghadab a mis l’accent dans la présentation de son programme sur la nécessité de rapprocher les services administratifs aux citoyens, le renforcement de la capacité de l’hôpital régional par le recrutement des cadres médicaux et paramédicaux en plus de débloquer les projets publics programmés à l’instar de la réalisation de la route périphérique reliant Moknine à Bekalta et le projet de réaménagement de Sabket Moknine.

Neuf candidats sont en lice pour un siège représentatif de la circonscription de Moknine au prochain parlement.