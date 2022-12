Béja-Législatives : La promotion de l’agriculture, première priorité des candidats

Le candidat aux prochaines élections législatives dans la circonscription de Béja, Mohamed Ghazi a promis d’oeuvrer pour unir les habitants de Béja autour de l’objectif de modernisation de la région afin de réaliser le développement souhaité.

Lors de sa campagne électorale, il a affirmé que le gouvernorat est riche en ressources naturelles mais il lui manque les efforts pour mieux les exploiter en vue d’y améliorer les indicateurs économiques et sociaux.

Il a déclaré que sa priorité serait notamment la promotion des activités liées à l’agriculture, en intensifiant les micro-entreprises et les projets spécialisés dans l’élevage, la production de l’huile d’olive, le lait et d’autres produits.

La campagne électorale du candidat comprenait des réunions avec les citoyens et la distribution de son programme électoral qui comprenait entre autres la mise en œuvre de projets bloqués, l’amélioration des infrastructures, l’activation du rôle des jeunes dans tous les domaines, la création de centres de traitement gratuits de la toxicomanie, la création de projets liés au tourisme et à l’environnement, l’extension des établissements d’enseignement, le maintien des acquis des femmes et la lutte contre la hausse des prix.

De son coté, Awatef Sheniti, candidate aux élections législatives dans la circonscription électorale de Thibar-Béja Sud, a souligné que son programme électoral vise à accorder la plus grande importance à l’agriculture, en soumettant des projets de loi pour améliorer et développer le système juridique actuel et en travaillant pour pousser à l’expansion des zones d’irrigation et le soutien des petits agriculteurs et des femmes rurales.