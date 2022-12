Législatives : La campagne du plus jeune candidat à Manouba se poursuit dans la circonscription de Tebourba

Sous le slogan ” Pour la jeunesse de demain “, le plus jeune candidat au niveau des cinq circonscriptions électorales du gouvernorat de la Manouba, et le représentant de la circonscription Tebourba- Battan et Jedaida, Oussama Welhazi (23 ans) a organisé dimanche une rencontre au marché hebdomadaire de Jedaida, où il a rencontré les citoyens et distribué des dépliants présentant son programme électoral.

Etudiant en droit, le candidat a promis d’œuvrer pour améliorer la représentation des jeunes dans la vie politique, et d’organiser des rencontres avec les citoyens et les représentants de la société civile, afin de déterminer les priorités de la circonscription et d’en servir les intérêts.

Il a assuré, aussi, qu’il veillera à suivre l’exécution des projets publics de la région, notamment ceux qui doivent être réalisés dans les zones marginalisées, et renforcer le nombre de points de vente du producteur au consommateur.

Il s’est également engagé à impulser l’emploi des jeunes et des chômeurs, à faciliter l’octroi des micro-crédits, à améliorer les services de transport public et à soutenir les familles vulnérables, notamment en les faisant bénéficier d’une couverture sociale.