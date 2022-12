Gabès-Législatives : Les candidats promettent d’œuvrer pour la création de nouvelles zones industrielles et touristiques

Le candidat aux élections législatives dans la circonscription de Gabès-ville et de Gabès-Ouest, Néji Jridi poursuit sa campagne électorale en familiarisant les citoyens avec son programme électoral axé sur le renforcement de l’encadrement des jeunes promoteurs, la promotion du développement régional et la création de nouvelles zones industrielles modernes et respectueuses de l’environnement basées sur les énergies renouvelables, en se concentrant sur la zone logistique de Boushema et la réactivation de la ligne maritime pour le transport de conteneurs.

Il s’est également engagé, s’il est élu, à travailler au développement du secteur agricole en prospectant de nouvelles zones d’irrigation, en promouvant le secteur de l’élevage et de l’aviculture, et en créant un port de pêche, ajoutant qu’il travaillera également à encourager les projets agricoles géothermiques, à soutenir l’économie verte et à exploiter la bande côtière, tout en oeuvrant pour l’amélioration des services municipaux et administratifs, la réhabilitation des institutions publiques et des marchés et la mise en œuvre des mesures ministérielles antérieures, en particulier dans le domaine de l’emploi et les soins pour les groupes vulnérables.

De son côté, le candidat dans la circonscription de Marth-Dekhilat Toujane-Matmata, Lazhar lasoud poursuit sa campagne électorale en rencontrant directement les citoyens dans diverses quartiers où il a présenté son programme électoral

Il a promis de travailler pour accélérer l’achèvement des projets bloqués dans la région, édifier un Centre hospitalier universitaire, renforcer le secteur des transports, réhabiliter le port de pêche de Zarrat, créer de nouvelles zones industrielles et d’irrigation, aménager des sites touristiques à Marth et travailler également pour diversifier les activités liées à la jeunesse, le sport et la culture.