Monastir-Législatives : Les candidats poursuivent leur campagne électorale

Le candidat pour la circonscription Jemmal (Monastir), Faras Kabir a indiqué à la TAP que son programme électoral s’articule essentiellement sur la valorisation de la formation professionnelle et son intégration dans le système éducatif en vue d’ouvrir plus de perspectives aux jeunes décrocheurs.

Durant son contact avec les citoyens et ses activités dans le cadre de la campagne électorale, le candidat a mis l’accent sur les principaux points de son programme à l’instar de la numérisation de l’administration et la transformation de l’hôpital local de Jemmal vers un hôpital régional en plus d’assurer la protection sécuritaire pour les cadres médicaux et paramédicaux. Fares Kebir est un instituteur ayant obtenu une maitrise en sciences humaines et sociales. Il est actuellement doctorant en philosophie et actif dans la société civile.

Dans la même circonscription de Jemmal, le candidat Mohamed Zied Maher a fait savoir à l’agence TAP que s’il gagne les dossiers de l’agriculture et de la sécurité alimentaire seront parmi ses priorités. Il a aussi souligné sur la nécessité de garantir la sécurité sociale et sanitaire pour tous dans son programme électoral. Zied Maher est activiste dans la société civile, il travaille actuellement comme contrôleur dans les services financières.

A noter, 6 candidats sont en lice pour un siège représentatif de leur circonscription dans le prochain parlement.

Dans la circonscription de Moknine (Monastir), le candidat Taoufik Hamza continue sa campagne électorale en adoptant la communication directe avec les électeurs. Fonctionnaire au sein du tribunal de première instance et membre de la Fédération Internationale des droits de l’Homme, Taoufik Hamza a indiqué qu’il tâchera s’il gagne les élections de promouvoir le développement et la création de projets à forte employabilité en plus de renforcer les services de proximité pour les habitants de sa circonscription.

Candidat dans la circonscription de Moknine, le professeur en éducation physique Lotfi Belazreg a souligné que les principaux points de son programme concernent la lutte contre la corruption et la mise en application des principes de la bonne gouvernance au sein des institutions de l’Etat.

Pour la circonscription de Moknine, 9 candidats sont en lice pour un siège parmi les 8 sièges consacrés au gouvernorat de Monastir dans le prochain parlement.