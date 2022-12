Christine Lagarde met en garde contre certaines politiques budgétaires

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a averti vendredi que les politiques budgétaires adoptées par certains gouvernements européens pourraient entraîner une hausse de la demande, et a souligné la nécessité pour les politiques budgétaire et monétaire de travailler simultanément pour parvenir à une croissance économique durable et équilibrée.

Mme Lagarde a déclaré lors d’une conférence organisée par la Banque de Thaïlande et la Banque des règlements internationaux à Bangkok: « Les politiques budgétaires qui conduisent à une demande excessive dans une économie tendue peuvent forcer les décideurs à resserrer la politique monétaire plus que nécessaire. »

La Commission européenne s’attend à ce que l’économie de la zone euro se contracte au quatrième trimestre de 2022 et au premier de 2023 en raison de la hausse des prix de l’énergie et des taux d’intérêt qui impactent les dépenses et le pouvoir d’emprunt.